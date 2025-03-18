Эпидпорог по ОРВИ среди жителей Самарской области от 15 лет и старше превышен на 115,5%

На прошлой неделе в Самарской области было выявлено более 18,2 тыс. зараженных ОРВИ. Показатель на 10 тыс. населения составил в регионе 58,4. Это выше эпидпорога на 54,2%, сообщает областное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Превышение эпидпорога отмечено в возрастных группах 7-14 лет на 0,7% и 15 лет и старше на 115,5%»,— говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим периодом в Самарской области выросла заболеваемость среди жителей в возрасте до двух лет (на 0,1%) и 7-14 лет (на 3,3%). В настоящее время в регионе циркулируют вирусы гриппа В и А (H1N1).

При этом среди вирусов негриппозной этиологии в Самарской области преобладают вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы. В регионе от гриппа привито свыше 1,98 млн человек (63,2% от общего населения).

Георгий Портнов