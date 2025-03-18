Главе СКР доложат о нарушении прав жителей Кировского района Волгограда

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении природоохранного законодательства и прав жителей Кировского района Волгограда и о принятом по итогам решении. Соответствующее поручение, исполнение которого находится на контроле в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее жители Кировского района Волгограда указали на многочисленные несанкционированные свалки бытовых отходов около жилых зданий, дошкольных и образовательных учреждений, а также в русле реки Отрады и прочих водоемов. Со слов авторов обращения, рядом с одной из школ нет оборудованного пешеходного перехода и уличного освещения. Также там не отграничена от проезжей части забором пешеходная зона.

Жители Кировского района рассказали о разрушении тротуара по ул. Тополевой. Его не ремонтировали более 30 лет. По этому тротуару каждый день передвигаются и ученики указанного образовательного учреждения, школы-интерната. Граждане неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов