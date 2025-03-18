Спрос на зарубежные туры из Сочи вырос на четверть

Укрепление рубля на 15% с начала года привело к значительному увеличению спроса на отдых за границей, в том числе из Сочи. По данным совместного исследования аналитиков МегаФона и экспертов сервиса «Слетать.ру» (есть в распоряжении «Ъ-Сочи»), во второй половине февраля не только возрос интернет-трафик на туристических сайтах на 35%, но и количество бронирований туров увеличилось на 26% по сравнению с первой половиной месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Особенно заметен рост спроса на путешествия с вылетами из Сочи — на 24,7% больше бронирований с 13 по 25 февраля 2025 года по сравнению с первой половиной месяца. Предпочтительными направлениями для сочинцев стали Турция (32,3% от общего числа заявок), Египет и Таиланд (20,8%), ОАЭ (14,6%).

«Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В этой ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты все чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой»,— отметила Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру».

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года значительно вырос интерес к Китаю (в 4,7 раза) и Вьетнаму (в 7 раз), хотя их доля в общем объеме продаж составляет лишь по 2%. Бронирования туров в Египет увеличились на 68%, в Турцию — на 54%, на Мальдивы — на 49%.

Исследование показало, что женщины составляют 55% планирующих отдых и тратят в 1,5 раза больше трафика на изучение вариантов, чем мужчины. Наиболее активной возрастной группой являются люди 35–44 лет, на которых приходится около 40% трафика.

Мария Удовик