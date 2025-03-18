В Кургане пройдет музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

В апреле в Кургане пройдет фестиваль «Денис Мацуев представляет диалог поколений». Выступление народного артиста России состоится при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Курганской областной филармонии 7 апреля Денис Мацуев выступит вместе с государственным симфоническим оркестром Челябинской области. 8 апреля он даст концерт «От классики до джаза». О проведении фестиваля в региональном центре губернатор договорился с артистом в прошлом году.

Денис Мацуев является солистом Московской филармонии, арт-директором фонда имени Сергея Рахманинова, входит в состав совета по культуре и искусству при президенте. Известен и выступает по всему миру, но главным приоритетом считает развитие филармонического искусства в регионах России, уточняют в пресс-службе.

Виталина Ярховска