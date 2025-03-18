В Татарстане прокуратура добилась выплаты для матери при рождении первого ребенка

Прокуратура Пестречинского района через суд помогла 23-летней жительнице Татарстана добиться получения единовременной выплаты на первого ребенка. Об этом сообщает прокуратура республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В районном отделении ЗАГС сотрудникам ведомства сообщили, что женщине было отказано в выплате, поскольку ребенок, на которого она хотела получить выплату, не был первенцем. Однако при рассмотрении дела не учли, что первый ребенок заявительницы был рожден мертвым.

Специалисты подали иск с требованием пересмотреть решение об отказе матери в выплате. Суд удовлетворил его в полном объеме.

«При рождении ребенка, признанного мертвым, не выдается свидетельство о рождении, а это является главным документом для получения единовременной выплаты. Из вышеуказанного уже можно сделать вывод, что родители не воспользовались правом на единовременное пособие, тем самым имеют право воспользоваться при рождении второго ребенка», — рассказал в беседе с «Ъ Волга-Урал» эксперт юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов.

Юрист отметил, что с точки зрения закона отказ девушке в выплате на основании того, что это ее второй ребенок, а первый при рождении был признан мертвым, неправомерен.

Дарья Сайфиева