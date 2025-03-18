В Новороссийске 12,5 тысячи человек остались без воды

Подача воды в две зоны водоснабжения в Новороссийске снижена для 12,5 тыс. человек из-за неисправности на водоводе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба водоканала Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Снижение подачи воды произошло в связи с неисправностью запорной арматуры. Сотрудниками водоканала было выполнено технологическое снижение подачи воды в зону водоснабжения № 27, 27 «А». В частности, в эти зоны входят улицы Вербовая, Пионерская, Южная, проспекты Ленина, и Дзержинского, Войсковой проезд.

Ориентировочное время окончания работ 17:00. Для 12,5 тыс. человек, оставшихся без водоснабжения, подвоз воды будет организован по заявкам жителей. После окончания работ водоснабжение будет восстановлено.

Алена Воробьева