На Алтае бизнесмена осудят за дачу взятки начальнику ИК и его заместителю

Индустриальный райсуд Барнаула рассмотрит уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы) бывшему начальнику ИК-3 по Алтайскому краю Владимиру Головенкину. Об этом сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, фигурант дела с 2020-го по 2023 годы передал начальнику исправительной колонии и его заместителю по производственной деятельности Ивану Маршалкину более 4 млн руб. За эту сумму они беспрепятственно заключали договоры подряда с бизнесменом по изготовлению осужденными фланцев и втулок, а также в два раза уменьшали в отчетных документах объем фактически изготовленной продукции.

Уголовное дело в отношении экс-начальника ИК сейчас рассматривается в суде. Его заместителя ранее признали виновным в получении взятки и приговорили к четырем годам колонии строгого режима

Александра Стрелкова