Всем французам раздадут пособие по выживанию в условиях войны

Правительство Франции готовит к печати пособие по выживанию на случай войны или любой другой кризисной ситуации на территории страны. Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщает Europe 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Platiau / Reuters Фото: Charles Platiau / Reuters

Это будет брошюра в 20 страниц, где будет подробно описано, что следует предпринять жителям страны в случае возникновения угрозы. Речь пойдет о военных действиях на территории Франции, а также природных катаклизмах и эпидемиях. Власти намерены разослать ее всем жителям к лету нынешнего года.

Методичка будет разделена на три части. Первая будет посвящена подготовке к кризисным ситуациям: запастись водой и консервами, иметь наготове аптечку. Вторая — перечень действий непосредственно в кризисной ситуации: например, найти убежище в случае ядерной катастрофы или ядерного удара. Третья — о том, как записаться в отряды (военные, санитарные, коммунальные), чтобы помочь сообществу восстановиться после любого кризиса.

«Цель состоит в том, чтобы сказать французам приготовиться к любой ситуации, а не только к вооруженному конфликту. Поскольку французская доктрина заключается в сдерживании, было бы контрпродуктивно сосредотачиваться исключительно на вооруженном конфликте и вкладывать только это в головы французов»,— прокомментировал создание брошюры один из источников радиостанции в правительстве.

О военной программе Франции «Плата за страх».

Кирилл Сарханянц