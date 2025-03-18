Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках нового кроссовера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GAC Фото: GAC

Китайские компании любят рассуждать о том, насколько им дорог российский рынок, и подчеркивают, что готовы адаптировать свою продукцию под чаянья покупателей. И на экране русские буквы пишут вместо иероглифов, и ставят под капот бачок омывателя увеличенного размера, плюс всякие подогревы сидений, рулевого колеса, зеркал… А 17 марта мы стали свидетелями того, что даже названия своих марок они готовы приспособить для удобства их артикуляции на русском языке. Год назад китайские товарищи настаивали, что их продукция произносится строго как «Джи-Эй-Си», а теперь со сцены звучало «ГАК», что не только легче произносится, но даже имеет определенный смысл. Одно из значений слова «гак» — «излишек», «с гаком» — значит «с запасом». Для автомобиля неплохая аллюзия.

Мероприятие компании, которую теперь будем называть «ГАК», было приурочено к старту продаж в России нового кроссовера марки GAC GS4. Автомобиль получился красивый, с продуманными рублеными формами. Например, линия задней стойки имеет продолжение в виде выштамповки на борту машины, идущей к переднему колесу. На кромке крыши — массивный спойлер, будто это не семейный кроссовер, а раллийное авто. Но двигатель ожидаемо 1,5-литровый, за счет наддува с такого объема снимается 170 л.с. До «сотни» GAC GS4 ускоряется всего за 8,8 сек. Средний расход топлива, а автомобиль по старой китайской традиции можно заправлять 92-м бензином, чуть более 7 л на 100 км пути. Коробка преселективная автоматизированная, багажник большой.

Поскольку парк автомобилей в России с каждым годом все больше стареет, то есть привычка раз в три года менять машину почему-то уходит в прошлое, китайский производитель счел необходимым сообщить нам, что кузов GAC GS4 отлично подготовлен для эксплуатации в сложных климатических условиях и не боится дорожных реагентов. При сборке используется алюмокремниевое и цинково-никелевое покрытие элементов кузова и шасси. А после этапа сварки все автомобили подвергаются антикоррозийной обработке в катафорезных ваннах, чтобы пробег был с «гаком».

Дмитрий Гронский