Прокуратура Ново-Савиновского района Казани подала иск в суд с требованием вернуть пенсионерке 500 тыс. руб., которые она потеряла в ходе общения с неизвестными. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани прокуратура через суд требует вернуть пенсионерке 500 тыс. рублей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В Казани прокуратура через суд требует вернуть пенсионерке 500 тыс. рублей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проверка была инициирована после обращения потерпевшей, которая стала жертвой телефонного обмана. 21 февраля 2024 года ей позвонил неизвестный, представившийся следователем по экономическим преступлениям. Он сообщил о якобы незаконных списаниях с ее счетов и предупредил, что вскоре с ней свяжется сотрудница Центрального банка России.

Второй звонок поступил от «сотрудницы Центробанка России». Она убедила пожилую женщину снять все деньги со своих счетов и перевести их на так называемый безопасный счет. Потерпевшая выполнила инструкции: сначала сняла 400 тыс. руб. в одном банке и 500 тыс. руб. в другом, а затем перевела более 399 тыс. руб. на указанный неизвестными счет. 24 февраля женщина перевела еще 500 тыс. руб. на второй «безопасный счет».

Расследование установило, что один из счетов, куда были переведены деньги, принадлежал 22-летнему жителю Кемерово. Молодой человек признался, что продал свою банковскую карту знакомой.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, лицо, получившее имущество без законных оснований за счет другого лица, обязано вернуть его владельцу.

Рассмотрение дела продолжается.

Артём Дергунов