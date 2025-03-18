Под Саратовом врача-терапевта наказали штрафом за служебный подлог

В Воскресенском районе Саратовской области суд признал виновной 53-летнего врача-терапевта по уголовному делу о служебном подлоге при оформлении больничного листа (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантка полностью признала вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд наказал ее штрафом в 50 тыс. руб.

Выяснилось, что врач-терапевт районной больницы с. Елшанка с 7 по 15 марта минувшего года указала в листке нетрудоспособности заведомо ложные данные о наличии заболеваний без фактического присутствия и осмотра пациента. Медик открыла и закрыла больничный лист на фоне пребывания пациента на отдыхе в Китае и Тайланде.

Павел Фролов