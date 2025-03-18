В чувашском городе Ядрин после вмешательства прокуратуры пенсионер, страдающий сахарным диабетом, получил необходимые лекарства. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии после вмешательства прокуратуры пенсионер-диабетик получил лекарства

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ В Чувашии после вмешательства прокуратуры пенсионер-диабетик получил лекарства

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Проверка, проведенная прокуратурой, выявила, что мужчина, страдающий сахарным диабетом, по медицинским показаниям нуждается в регулярном обеспечении определенными медикаментами и средствами медицинского назначения.

Несмотря на то, что пенсионер ранее отказался от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации, законодательство обязывает предоставить ему необходимые лекарства бесплатно, так как его заболевание входит в специальный перечень.

Более полугода мужчина не мог получить положенные препараты, что являлось нарушением его прав.

Прокуратура района направила представление руководителю местного учреждения здравоохранения. После рассмотрения и удовлетворения представления пенсионер оперативно получил необходимые лекарства, соответствующие его состоянию здоровья.

Артём Дергунов