В Чувашии после вмешательства прокуратуры пенсионер-диабетик получил лекарства
В чувашском городе Ядрин после вмешательства прокуратуры пенсионер, страдающий сахарным диабетом, получил необходимые лекарства. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В Чувашии после вмешательства прокуратуры пенсионер-диабетик получил лекарства
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
Проверка, проведенная прокуратурой, выявила, что мужчина, страдающий сахарным диабетом, по медицинским показаниям нуждается в регулярном обеспечении определенными медикаментами и средствами медицинского назначения.
Несмотря на то, что пенсионер ранее отказался от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации, законодательство обязывает предоставить ему необходимые лекарства бесплатно, так как его заболевание входит в специальный перечень.
Более полугода мужчина не мог получить положенные препараты, что являлось нарушением его прав.
Прокуратура района направила представление руководителю местного учреждения здравоохранения. После рассмотрения и удовлетворения представления пенсионер оперативно получил необходимые лекарства, соответствующие его состоянию здоровья.