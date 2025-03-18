ЧКПЗ запустил один из крупнейших в России закалочный комплекс

На Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ) заработал закалочно-отпускной комплекс, предназначенный для термической обработки изделий. Он способен закаливать 8 т стали в час, сообщает пресс-служба ЧКПЗ.

Габариты закалочно-отпускного комплекса составляют более 75 м в длину и 15 м в ширину. Он стал одним из самых больших в России. Агрегат состоит из двух печей, закалочной ванны и транспортной системы, с помощью которой изделия передвигаются на поддонах. В процессе обработки работники не участвуют, они только загружают и разгружают сталь.

Комплекс также позволил увеличить допустимый размер изделий, направленных на обработку. Теперь он способен принимать поддоны габаритом не только 1200х600 мм и высотой до 600 мм, но и 1800х800 мм высотой до 800 мм.