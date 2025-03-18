Следователи проводят проверку из-за гибели краснодарца в пожаре

В Краснодаре следователи проводят проверку по факту гибели жителя Краснодара в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, ночью 17 марта в двухэтажном частном доме, расположенном в поселке Российском в Краснодаре, произошел пожар. Одна из соседок, увидев огонь, вызвала на место сотрудников МЧС. После локализации огня пожарные обнаружили в доме тело 44-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Следователи осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая точную причину возгорания и очаг. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Алина Зорина