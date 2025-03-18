В Самарской области в результате паводка затоплены два моста

Сегодня, 18 марта, в результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста в селе Мосты Пестравского района, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ведомства, высота уровня воды над дорожным полотном в настоящее время составляет до 25 см. При этом транспортное сообщение не нарушено, имеется путь объезда.

Также остается подтопленным разливом реки Малый Кинель мост в районе села Полудни Кинель-Черкасского района. Там организована пешеходная переправа, жизнеобеспечение населения не нарушено.

Подтопленных приусадебных участков, жилых домов, участков автомобильных дорог и объектов экономики в регионе пока нет.

Алексей Алексеев