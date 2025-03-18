Жителям Ярославля стали недоступны данные с поста контроля воздуха

В Ярославле стали недоступны данные с поста контроля воздуха из-за технических неполадок на сайте ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды». Комментарий публикует в своих соцсетях сам центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды» Фото: ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды»

Напомним, что пост контроля качества воздуха установлен на здании школы №89 во Фрунзенском районе в связи с множественными жалобами местных жителей на неприятный запах и смог. Данные с поста контроля можно было увидеть на сайте «Центра», в том числе там отражались превышения ПДК. Однако в настоящее время сайт полностью не работает из-за технических неполадок.

«Данная ситуация никак не сказывается на работе автоматического поста контроля воздуха, он продолжает фиксировать данные, которые можно будет отследить, просмотрев историю»,— сообщили в «Центре».

Алла Чижова