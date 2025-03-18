Казанская спартакиада для пенсионеров стала лучшей в России практикой для долголетия

Спартакиада «Игры долголетия. Жизнелюб», которая проводится в Казани, стала победителем всероссийского отбора лучших практик для долголетия пенсионеров в номинации «Здоровый образ жизни». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Спартакиада «Игры долголетия. Жизнелюб» по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина проводится с октября 2023 г. В ней принимают участие более 3 тыс. жителей города в возрасте от 55 лет и старше.

Для выхода на общегородской этап пожилые участники соревнуются в 10 видах спорта. Среди них: шахматы, настольный теннис, плавание, дартс, футбол, волейбол, бег, лыжные гонки, мини-волейбол и северная ходьба.

Дарья Сайфиева