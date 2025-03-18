В Самаре вор разбил дверь госучреждения и угрожал полицейским осколком стекла
Самарский районный суд вынес приговор ранее судимому за совершение кражи 45-летнему местному жителю. На этот раз он обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», сообщили в областной прокуратуре.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела в августе 2024 года находящийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения мужчина разбил стекло входной двери здания государственного учреждения. По данным «Ъ-Волга», речь идет о здании СУ СК РФ по Самарской области на ул. Степана Разина, 37.
При задержании он оказал сопротивление полицейским, угрожая им осколком стекла.
Суд назначил гражданину наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.