В Самаре вор разбил дверь госучреждения и угрожал полицейским осколком стекла

Самарский районный суд вынес приговор ранее судимому за совершение кражи 45-летнему местному жителю. На этот раз он обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела в августе 2024 года находящийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения мужчина разбил стекло входной двери здания государственного учреждения. По данным «Ъ-Волга», речь идет о здании СУ СК РФ по Самарской области на ул. Степана Разина, 37.

При задержании он оказал сопротивление полицейским, угрожая им осколком стекла.

Суд назначил гражданину наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Алексей Алексеев