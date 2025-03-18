Что новенького

Piaget, Limelight Gala

Швейцарский дом расширяет свою главную линейку женских ювелирных часов. Коллекцию Limelight Gala пополнили две модели узнаваемого асимметричного дизайна с элегантным выпуклым силуэтом и золотым браслетом, украшенным фирменной гравировкой decor palace (эта работа у ремесленника мануфактуры Piaget занимает до двух дней). Узор, имитирующий фактуру шелковой ткани, нанесен и на золотой циферблат часов, но теперь поверх него лежит слой полупрозрачной эмали красивого винного оттенка Mesmerising Burgundy. Безель оформлен сверкающим градиентом из бриллиантов, розовых сапфиров и рубинов. Вторая новинка украшена маркетри из бриллиантов и перламутра, безель отделан бриллиантами, а браслет составлен из гравированных звеньев желтого золота.

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Cartier, Trinity ring

В прошлом году знаменитое кольцо Trinity отметило 100-летний юбилей. Знаковый дизайн, придуманный Луи Картье, не утратил своей актуальности и прирастает новыми идеями. Последней стала «Троица» на два пальца: кольцо из белого золота словно бы растянулось, но по-прежнему сплетено с парой колец из розового и желтого золота. Впрочем, и это еще не все. Каждый из элементов Trinity приобрел «звериный» окрас из черного лака и бриллиантов — пятна пантеры, полоски зебры, чешуя змеи. И этот анималистический декор ничуть не мешает кольцам свободно скользить по поверхности друг друга и сохранять главный принцип единства «Троицы».

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Chanel, Coco Crush

Исполняется ровно десять лет с того момента, как простежка кожаных сумок Chanel перекочевала на кольца и подвески из золота, изготовленные подразделением Fine Jewellery модного дома. Гладкая полированная поверхность драгоценного металла покрылась ромбовидными насечками, создававшими эффектный узор. Теперь впервые изделия Coco Crush украсили бриллианты. Они особым способом инкрустированы в диагональные линии простежки, закреплены на боковой стороне или свободно рассыпаны по поверхности широких колец, серег и браслетов. Еще один прием — отдельный бриллиант круглой огранки внутри круглой подвески или серьги-хупа.

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Нина Спиридонова