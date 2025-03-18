Около 20% работодателей Нижнего Новгорода раздражает разгильдяйство зумеров

Каждого пятого нижегородского HR-менеджера в работе с молодыми сотрудниками больше всего раздражает их безответственность и разгильдяйство, сообщил сервис SuperJob по итогам опроса. Еще 16% работодателей недовольны непостоянством зумеров и легкостью, с которой они увольняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

10% опрошенных кадровиков обратили внимание на необязательность и недисциплинированность молодежи, 8% — на нежелание работать. 7% эйчаров возмущены завышенными зарплатными ожиданиями зумеров, а 6% респондентов считают молодых сотрудников излишне амбициозными. Среди прочих недостатков опрошенные назвали капризность, требовательность, излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественную работу.

Минусов в работе с молодежью не видит 21% опрошенных: «Ничего не раздражает. Они все шустрые и сообразительные».

Многие особенности, которые раздражают рекрутеров в зумерах, 12 лет назад приписывали миллениалам, рассказали в SuperJob. «В большинстве случаев дело вовсе не в том, что зумеры какие-то не такие, а в конфликте поколений»,— отметили авторы исследования.

Опрос проводился с 14 февраля по 13 марта 2025 года. В нем приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций Нижнего Новгорода.

Елена Ковалева