В Ярославской области на 8 тысяч снизилась численность населения

В Ярославской области на начало 2025 года численность населения составила 1179,3 тыс. человек, что на 8,3 тыс. меньше, чем на начало 2024 года. Соответствующие данные представил на заседании комитета облдумы руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области (Ярославльстат) Сергей Чиркун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

«Численность населения Ярославской области у нас продолжает снижаться — на 8,3 тыс. человек. Снижение численности объясняет естественной убылью: в 2024 году она выросла по сравнению с 2023. Мы наблюдаем снижение рождаемости и рост смертности»,— сказал господин Чиркун.

Он добавил, что тенденция к увеличению миграционного прироста продолжается. Разница между прибывшими в область и убывшими из нее достигла 2000. Но это, как отметил господин Чиркун, не компенсирует естественную убыль.

Алла Чижова