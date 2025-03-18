В Томской области и Красноярском крае отмечается рост заболеваемости ОРВИ

В Красноярском крае зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе с признаками инфекции к врачам обратились более 14,9 тыс. местных жителей, что на 7,7% больше чем неделей ранее, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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При этом уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог, уточнили в ведомстве. Большая часть заболевших находится на территории Красноярска и Норильска — 64,1%. У 16,3% горожан выявлен грипп.

В Томской области отмечается превышение эпидпорога по заболеванию гриппом и ОРВИ. Всего в регионе в больницы за прошедшую неделю обратились более 13,8 тыс. человек (неделей ранее 11,9 тыс.), из них 8,3 тыс. пациентов в Томске. В структуре заболевших 51% составляют дети и 49% — взрослое население. По области за неделю выявлено 18 случаев COVID-19.

На прошлой неделе в регионе были полностью закрыты 13 школ и три детских сада.

Александра Стрелкова