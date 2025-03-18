В Оренбуржье суд рассмотрит дело о мошенничестве экс-сотрудником службы судебных приставов

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника службы судебных приставов по Оренбургской области. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, занимая должность начальника отдела — старшего судебного пристава одного из подразделений УФССП России по Оренбургской области, изготовил документы, которые послужили основанием для начисления сотрудникам подразделения премии. Деньги он незаконно получил «от введенных в заблуждение подчиненных ему сотрудников» и завладел под предлогом необоснованно начисленной. Таким образом он похитил принадлежащие им деньги и причинил значительный материальный ущерб.

Руфия Кутляева