Мухамедзянов про Крым: огромную территорию просто подарили Украине

Вице-спикер Госсовета Удмуртии Наиль Мухамедзянов назвал голосование жителей Крыма на референдуме за вхождение в состав России исправлением исторической ошибки. Об этом он написал во «ВКонтакте» к 11-летию присоединения полуострова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Так была исправлена историческая ошибка, когда по воле одного человека (вероятно, речь идет о первом секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве.— "Ъ-Удмуртия") огромную территорию, которая более 200 лет была частью российского государства, просто подарили Украине»,— написал господин Мухамедзянов.

Он добавил, что в Удмуртии пройдут мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма к России. В Ижевске они пройдут на площадке за домом правительства республики. В 16:00 состоится праздничный концерт.