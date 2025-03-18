Ставрополец «минировавший» местное СМИ получил 3 года условно

Шпаковский районный суд вынес решение по делу о телефонных угрозах, направленных в редакцию местной газеты в середине прошлого года. Житель Ставрополья несколько раз обещал взорвать здание из-за несоответствия расписания опубликованной телепрограммы, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полиция выезжала на место происшествия несколько раз, но взрывных устройств не обнаружила. Суд посчитал, что эти действия отвлекли правоохранителей от основных обязанностей и вызвали ненужные расходы на проверку угроз.

Мужчина приговорен к трем годам условного заключения с испытательным сроком два года. Также он должен выплатить сумму ущерба, который причинил своими действиями.

Николай Аксенов