Оплата проезда в автобусах «Башавтотранса» по QR-коду стала недоступной

В Башкирии оплата проезда в общественном транспорте по QR-коду временно недоступна. В пресс-службе государственного перевозчика «Башавтотранс» объяснили сбой техническими причинами, не зависящими от предприятия.

Новый способ оплаты проезда по QR-коду с помощью системы быстрых платежей был внедрен в октябре 2024 года и в первое время был доступен только в автобусах «Башавтотранса». Затем возможность оплачивать билет по СБП появилась в муниципальном электротранспорте Уфы и Салавата, автобусах ООО «Автомиг» и предпринимателя Фаниса Батырова.

Для популяризации нового способа платежа стоимость проезда по СБП была снижена на 13 руб., до 28 руб. Специальный тариф первоначально действовал до 31 декабря 2024 года, но затем акцию продлили еще на три месяца.

Наталья Балыкова