Туристический потенциал Ставрополя представлен на крупнейшей выставке в России

Делегация Ставрополя представила туристический потенциал города на международной выставке-форуме «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде. Участники презентовали уникальные проекты, включая исторические туры и оздоровительные программы, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В рамках мероприятия ставропольские представители изучали опыт Нижнего Новгорода по организации приема туристов и развитию местных брендов. Особое внимание уделили работе экскурсионных программ и ресторанному бизнесу, а также эффективному позиционированию особенностей Ставрополя.

«Интурмаркет» — одна из крупнейших туристических выставок в России, которая позволяет городам продемонстрировать свои возможности для развития внутреннего туризма.

Николай Аксенов