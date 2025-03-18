Туристический потенциал Ставрополя представлен на крупнейшей выставке в России
Делегация Ставрополя представила туристический потенциал города на международной выставке-форуме «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде. Участники презентовали уникальные проекты, включая исторические туры и оздоровительные программы, сообщили в городской администрации.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В рамках мероприятия ставропольские представители изучали опыт Нижнего Новгорода по организации приема туристов и развитию местных брендов. Особое внимание уделили работе экскурсионных программ и ресторанному бизнесу, а также эффективному позиционированию особенностей Ставрополя.
«Интурмаркет» — одна из крупнейших туристических выставок в России, которая позволяет городам продемонстрировать свои возможности для развития внутреннего туризма.