Главе СКР доложат по делу о травмировании девочки в спортклубе Энгельса

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит по уголовному делу о травмировании восьмилетней девочки в спортивном клубе Энгельса. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Восьмилетняя девочка серьезно пострадала в феврале этого года во время занятия акробатикой, когда упала на бетонный пол без специального мягкого покрытия. Ребенка доставили в лечебное учреждение с многочисленными ушибами, переломами костей и травмой головы.

Известно, что на стенах и потолке спортивного клуба можно наблюдать плесень. Кроме того, входная группа оборудована небезопасной железной лестницей.

Ранее прокуратура Энгельса приступила к проверке в связи с произошедшим в спортивном клубе. Поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Павел Фролов