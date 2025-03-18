Средний и крупный бизнес Сибири нарастил выручку почти на 12% в 2024 году

В Новосибирской области зафиксирован самый большой прирост выручки крупного и среднего бизнеса среди регионов Сибири по итогам 2024 года. Год к году в области показатель увеличился на 17,6%, до 3,45 трлн руб., годом ранее — 2,9 трлн руб., подсчитали аналитики Finexpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Далее расположилась Иркутская область, где прирост за 2024 год составил 16.6%, до 4,13 трлн руб. с 3,54 трлн руб. в 2023-м. В Алтайском крае показатель вырос на 16,1% — с 1,31 трлн руб. до 1,52 трлн руб.

В Туве организации среднего и крупного бизнеса нарастили выручку с 69,3 млрд руб., до 79,4 млрд руб. (+14,5%), в Республике Алтай с 113,2 млрд руб., до 128,8 млрд руб. (+13,8%), в Красноярском крае с 5,28 трлн руб., до 5,95 трлн руб. (+12.6%), при этом регион показал самый большой совокупный доход за этот период в Сибирском федеральном округе (СФО).

В Республике Хакасия выручка организаций увеличилась за год с 534,4 млрд руб., до 599,4 млрд руб. (+12.2%), В Омской и Томской областях прирост составил 10.8% (с 1,21 до 1,34 трлн руб.) и 10,1% (с 1,57 трлн руб. до 1,73 трлн руб.) соответственно. Самый низкий показатель роста среди всех регионов России отмечен в Кузбассе — 2,8% (с 4,38 трлн руб. до 4,50 трлн руб.).

В целом в СФО прирост выручки крупного и среднего бизнеса составил 11,8% — c 20,97 трлн руб. в 2023-м до 23,46 трлн руб. в 2024 году.

Александра Стрелкова