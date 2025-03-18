Управделами администрации Стерлитамака назначена экс-начальник отдела экономики

Управляющей делами администрации Стерлитамака назначена Наталья Квашнина, ранее возглавлявшая отдел экономики. Ранее эту должность занимала Наталья Баринова.

О кадровых перестановках сообщил сити-менеджер Эмиль Шаймарданов на совещании администрации.

Управляющий делами администрации Стерлитамака координирует работу организационно-контрольного, юридического и архивного отделов, а также хозяйственной службы и административных комиссий.

Наталья Квашнина родилась в 1972 году в Стерлитамаке. По данным пресс-службы городской администрации, работала инспектором по финансированию, бухгалтером и экономистом в различных учреждениях. В 2019 году возглавила отдел экономики.

Идэль Гумеров