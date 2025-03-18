На новые выплаты молодым ярославским мамам направят миллиард рублей

В Ярославской области на новую выплату за рождение ребенка в областном бюджете 2026-2027 годов предусмотрят почти 1 млрд руб. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внес в Ярославскую областную думу губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что выплата в 200 тыс. руб. будет введена женщинам до 25 лет при рождении первого ребенка, до 27 лет — второго, и до 29 лет — третьего или последующих детей. Мера соцподдержки будет действовать до конца 2027 года. Нововведение увеличит расходы областного бюджета: в 2026 году на 454 млн руб., а в 2027 году — на 523 млн руб.

Отметим, что выплату женщины получат только при условии регистрации ребенка в Ярославской области. Проект направлен на улучшение материального положения молодых женщин при рождении детей и поддержку семей в рамках национального проекта «Семья». В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в регионе составил 1,32, в 2024 году — 1,27.

Антон Голицын