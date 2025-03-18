Следствие добилось обеспечения лекарством астраханца с онкологией

Благодаря вмешательству СУ СКР по Астраханской области местный житель, страдающий онкологическим заболеванием, получил необходимое лекарство. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, жительница Астраханской области обратилась в следственные органы регионального подразделения СКР и рассказала, что ее родственник не в полном объеме обеспечен положенным по закону лекарством. При этом мужчина состоит в Федеральном регистре лиц, которые вправе рассчитывать на государственную социальную помощь. Со слов астраханки, причиной произошедшего стали перебои с логистикой.

После соответствующего обращения руководство СУ СКР по Астраханской области провело рабочее совещание с министром здравоохранения региона Александром Буркиным. В итоге противоопухолевый препарат поступил на склад уполномоченной фармацевтической организации, после чего его получил родственник заявительницы.

Павел Фролов