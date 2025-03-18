Скандал с содержанием домов и детских площадок в Самаре дошел до СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании домов, дворов и улично-дорожной сети на улице Авроры в Самаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Перед этим в соцсети появились публикации о том, что в домах на улице Авроры в Самаре разрушается фасад, а также осыпаются кирпичная кладка и штукатурка. Кроме того, детские площадки у зданий находятся в аварийном состоянии, а на территории у домов хранится строительный мусор и нет асфальтового покрытия.

СУ СК РФ по Самарской области возбудило по этому факту уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Отчет о расследовании представит в центральном аппарате исполняющий обязанности руководителя ведомства Александр Воеводин.

Георгий Портнов