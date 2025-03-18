В Катав-Ивановске все школы перевели на дистант из-за ОРВИ

С 17 марта все школы и учреждения дополнительного образования Катав-Ивановска переведены на дистанционный режим до 24 марта включительно в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Решение принял штаб по профилактике гриппа и ОРВИ района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошлую неделю заболеваемость ОРВИ в целом по району увеличилась на 40%. С 10 по 16 марта было зарегистрировано 427 инфицированных, эпидемический порог превышен на 129,5%. Среди болеющих 361 ребенок: 217 школьников, 66 детей от трех до шести лет, 47 — до 2 лет. Особенно, отмечают в администрации, рост инфицирования ощутим в Катав-Ивановске (354 человека) и Юрюзани (73). В школах и учреждениях дополнительного образования второго города проводят мониторинг заболевших. При одновременном отсутствии по причине ОРВИ более 20% детей будут вводить карантин минимум на неделю.

Виталина Ярховска