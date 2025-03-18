Бастрыкин требует проверить отказ в инвалидности ослепшему ребенку в Ярославле

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Ярославле. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Более года назад мальчику была назначена неподходящая медикаментозная терапия, в результате чего у него нарушилась зрительная функция. В настоящее время ребенку отказывают в установлении инвалидности»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году Красноперекопский суд признал врачебную ошибку, в результате которой новорожденный ослеп на один глаз. Тогда суд удовлетворил иск родителей к больнице имени Семашко на 0,5 млн руб. В феврале 2025 суд удовлетворил еще один иск на сумму около 700 тыс. руб. о взыскании морального вреда и убытков.

Как сообщил сайт readovka67, родители также пытались признать ребенка инвалидом, однако четыре раза получили отказ. Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этим фактам и «представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах».

Антон Голицын