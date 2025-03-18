В Башкирии из-за паводка эвакуировали жителей деревни

Жителей деревни Таш-Асты эвакуировали из-за подъема уровня воды в реке Зилим. Об этом сообщил глава администрации Гафурийского района Венер Вахитов.

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«Река Зилим стремительно прибывает на улицы деревни. Прогноз неблагоприятный, поэтому из зоны подтопления необходимо эвакуироваться всем»,— написал он на своей страние во «Вконтакте».

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Башкирии, за сутки в Центр управления в кризисных ситуациях поступило 84 обращения, связанных с весенним паводком. Всего с начала половодья эвакуированы 36 человек, в том числе 31 житель Гафурийского района, три жителя Архангельского и два жителя Белорецкого района, говорится в пресс-релизе.

Эвакуированные жители Гафурийского района размещены в пункте временного размещения в школе села Имендяшево.

Идэль Гумеров