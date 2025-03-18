В Ашинском районе подтоплено более 20 домовладений и участок трассы М5

В Челябинской области из-за подъема уровня воды в реке Сим подтопило 21 приусадебный участок частных жилых домов в Аше. В городе развернут пункт временного размещения граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС России по Челябинской области Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС России по Челябинской области

Подтоплены участки на улицах Матросова, Набережная, Октябрьская и Заречная. На месте работают спасатели, пожарные и представители администрации. Проводится обход домов. Пункт временного размещения на 50 человек развернут в гостинице «Аша» на улице Советская.

Кроме того, по данным ФКУ «Управление автодорог “Южный Урал”», в Ашинском районе из-за непрекращающихся дождей оказался подтоплен технологический объезд участка реконструкции трассы М5 «Урал» на 1554 км. ГАИ организовал реверсивное движение на месте производства восстановительных работ.

По данным администрации Ашинского района, на реке Сим из-за резкого потепления и обильных осадков, начался ледоход и образовался затор. В результате подтоплены домовладения в поселке в поселке Чапаевский и Козинский.