Виновник смертельного ДТП в Приангарье получил 8,5 лет лишения свободы

Суд Братска (Иркутская область) приговорил 39-летнего местного жителя — виновного в ДТП с двумя погибшими — к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Об этом сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, ночью 30 апреля прошлого года обвиняемый на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Solaris. В результате происшествия погибли 53-летний водитель и 64-летний пассажир Hyundai, еще одна пассажир автомобиля получила травмы. Сотрудники ГАИ выявили пятикратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови водителя Toyota.

Суд признал братчанина виновным в совершении преступления по ч. 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Михаил Кичанов