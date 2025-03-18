Прокуратура проверяет информацию о возможном обрушении моста в Зауралье

В Курганской области прокуратура организовала проверку по информации об аварийном мосте через реку Ирюм в Шатровском округе. Местные жители опасаются, что путепровод обрушится, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Надзорное ведомство обнаружило в СМИ информацию о том, что жители деревни Дружинина обеспокоены аварийным состоянием единственного моста, соединяющего населенный пункт с соседним селом, где находятся продуктовые магазины.

Прокуратура Шатровского района проверит все доводы, изложенные в публикациях. Сотрудники надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят техническое состояние моста и работу уполномоченных органов, ответственных за его содержание.

По результатам проверки будет принят комплекс мер по восстановлению прав граждан.