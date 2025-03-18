В Ульяновской области главу фирмы оштрафовали за сорванную расчистку пруда Красотка

Сорвано исполнение госконтракта на расчистку от поросли и мелколесья спущенного пруда Красотка в Ульяновской области. Нарушение было выявлено в Мелекесском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что подрядная организация ООО «Артель» заключила с чиновниками договор на работы на объекте. Однако компания нарушила сроки исполнения контракта.

В связи с этим в отношении директора фирмы было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств по контракту). По итогам его рассмотрения директора ООО «Артель» оштрафовали на 115 тыс. руб.

Георгий Портнов