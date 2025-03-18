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Облизбирком проведет выборы горсовета Новосибирска

Проведением выборов в горсовет Новосибирска займется избирательная комиссия Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении облизбиркома.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заседание облизбиркома, принявшее соответствующее решение, состоялось 17 марта. Предыдущие выборы в муниципальный парламент в 2020 году проводил горизбирком.

Выборы нового созыва горсовета пройдут в сентябре 2025 года, все 50 депутатов будут избраны в одномандатных округах. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее горсовет внес корректировку в схему округов, вызванную изменением численности избирателей в последние годы.

Валерий Лавский

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