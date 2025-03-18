В Перми откроется сетевое кафе здорового питания «Пэпэ»

В Пермь зайдет казанская сеть кафе здорового питания «Пэпэ». Как сообщает ИА «Текст», заведение сети разместится на ул. Чернышевского, 20. Как указано на сервисе Hh.ru, в Перми ищут шеф-повара для будущего кафе. Запустить заведение планирует ООО «Пэпэ Пермь».

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На сайте сети «Пэпэ» в числе городов, где планируется открыть кафе по франшизе, указана Пермь. В компании «Ъ-Прикамье» не прокомментировали запуск заведения в столице Пермского края.

Согласно сервису Kartoteka.ru, ООО «Пэпэ Пермь» создано в Перми 23 января 2025 года предпринимателем Марией Булгаковой, она же возглавила организацию. В 2012–2014 годах госпожа Булгакова являлась учредителем ныне недействующего ООО «АСДМ-Комплект», занимавшегося оптовой торговлей машинами и оборудованием.

Сеть «Пэпэ» основана в Казани в 2020 году Гульнарой Галимовой. Сегодня в Казани работают два заведения «Пэпэ» и одно в Уфе. 17 заведений сети находятся в стадии открытия: это филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новокузнецке и других городах.