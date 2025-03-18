ПМД выдано разрешение на строительство жилья по улице Советской Армии

Застройщик ПМД получил разрешение на возведение жилого комплекса на ул. Советской Армии, 95. Как сообщили в компании, разрешительная документация датирована 13 марта. На ул. Советской Армии, 95, появится трехсекционный комплекс общей площадью квартир 12,5 тыс. кв. м. В домах запроектированы коммерческие помещения площадью 250 кв. м. Комплекс будет переменной высотности, 11–12 этажей. Ввести объект в эксплуатацию предполагается в конце 2027 года.

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«Комплекс будет построен в лофт-концепции, с комбинированным кирпично-штукатурным фасадом. В апреле планируем начать строительные работы и стартовать с продажами жилья»,— пояснил «Ъ-Прикамье» руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев.

Участки на ул. Советской Армии, два из которых расположены рядом, а третий через дорогу напротив, ПМД получил во время обмена землями с властями Прикамья. В региональную собственность девелопер в 2023 году передал территорию стадиона «Молот» площадью свыше 5 га. В обмен ПМД получил участки в Дзержинском и Индустриальном районах Перми под застройку.