«Инициатива создает правовую основу для эффективного восстановления имущества»

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки к Земельному кодексу, уточняющие порядок предоставления земли гражданам и организациям, чьи участки пострадали в зоне боевых действий или ЧС. Ранее государство выдавало землю бесплатно только один раз. Новый закон позволяет повторно предоставлять участки льготным категориям граждан. Инициативу прокомментировала краснодарский юрист Изабелла Абрамян.



Изабелла Абрамян

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«Нововведения имеют важное значение, поскольку инициатива создает правовую основу для более быстрого и эффективного восстановления прав на землю и имущества, утраченных в результате ЧС, что позволяет людям оперативнее вернуть свои жизненные условия в норму.

В настоящее время земля от государства выдается заявителям бесплатно лишь один раз. Поправки предусматривают возможность повторно получить бесплатный участок для льготных категорий граждан (многодетных семей, ветеранов и др.), если ранее предоставленный участок оказался непригоден из-за боевых действий или ЧС. Право собственности на поврежденную территорию при этом сохраняется, но граждане смогут от него отказаться.

В период специальной военной операции закон дает пострадавшим гражданам и организациям, чьи земли в приграничных регионах стали непригодны из-за боевых действий или ЧС, возможность получить другой земельный участок в аренду без торгов на 10 лет. Важно учитывать, что новый участок должен находиться в том же регионе и не превышать по площади утраченный более чем на 15%. Старые земли останутся в собственности граждан и организаций, но при желании они смогут отказаться от них.

С правовой точки зрения инициатива дает несколько ключевых преимуществ: во-первых, речь идет о юридической поддержке — предусмотрены дополнительные механизмы защиты, включая возможность судебного обжалования отказа в предоставлении участка или иных нарушений прав. Также закон упрощает процесс получения земли, устраняя длительные административные процедуры.

Еще один важный аспект — гарантия сохранения имущества, пострадавшего в результате ЧС. Граждане смогут восстановить свою жизнь на новой земле и самостоятельно решать судьбу прежнего участка».