В Нагайбакском районе открыли пункты временного размещения из-за паводка

В Переселенческом поселении, селе Фершампенуаз и Остроленском поселке Нагайбакского района 18 марта открыли пункты временного размещения в связи с обильным таянием снега. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ночью 18 марта после начавшегося дождя и таяния снега из берегов начала выходить река Гумбейка, и в районе осложнилась паводковая ситуация. В Переселенческом движение воды сильное, в потоке встречаются льдины, но перелива через трассу нет, отмечают в пресс-службе местных властей. В поселок вода не поступает. В Остроленском подтапливает дома на крайних улицах. По информации ГУ МЧС по Челябинской области, подтоплено 36 приусадебных участков. В Кассельском поселении начал образовываться затор. Также на пруду Хрустальный около поселка Южный вода поднялась на 20 см. Через дорогу Южный — Знаменка начался перелив в нескольких местах. На этом участке организовано дежурство дорожной службы на автомобиле КамАЗ. В настоящий момент уровень воды в Гумбейке стабилизировался. В зоне подтопления задействованы сотрудники МЧС России, подразделения поисково-спасательной службы региона и службы РСЧС. На месте также рабочая группа МЧС с беспилотными авиасредствами и силы специализированной пожарно-спасательной части.

Виталина Ярховска