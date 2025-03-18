Под Саратовом будут судить представителя ИП за мошенничество с доставкой плитки

Новоузенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении представителя ИП. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Как выяснило следствие, в позапрошлом году органы местного самоуправления заключили с ИП муниципальный контракт на благоустройство общественной территории в городе Красный Кут. Согласно дополнительному соглашению, доставить тротуарную плитку стоимостью свыше 1,4 млн руб. предстояло за одну сумму, но подрядчик (представитель ИП) потратил на это намного меньше, так как поменял доставку на другой вид транспорта.

Причиненный муниципальному бюджету ущерб оценили на сумму более 895 тыс. руб. Украденные деньги фигурант присвоил себе.

Суд арестовал имущество представителя ИП на сумму свыше 3,2 млн руб. Теперь он рассмотрит уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

Павел Фролов