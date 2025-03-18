Задержан экс-заместитель главы администрации Кетовского округа

Управлением СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Кетовского муниципального округа по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба госоргана. По информации СМИ, фигурант дела — Николай Бабкин.

По версии следствия, первый заместитель главы через посредника получил от индивидуального предпринимателя 600 тыс. руб. за содействие в размещении торгового объекта на территории Кургана. По месту работы и проживания подозреваемого проведены обыски, изъяты интересующие следствие документы. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Николай Бабкин получил должность первого заместителя главы администрации Кетовского муниципального округа в 2023 году. До этого он работал в областном департаменте строительства. Его отстранили от работы 17 марта.

Виталина Ярховска