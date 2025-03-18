Пятеро детей и мужчина погибли при пожаре в башкирском селе

На втором этаже двухэтажного многоквартирного в селе Вперед Давлекановского района Башкирии произошел пожар. Погибли мужчина и пятеро детей — три девочки и два мальчика.

Что стало причиной пожар, пока неизвестно. Как сообщили в республиканском управлении МЧС, изначально в квартире загорелся натяжной потолок. Общая площадь пожара составила 2,5 кв м.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам — ч. 3 ст. 109 УК, сообщило управление СКР по Башкирии.