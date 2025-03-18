Техника дальневосточного производства передана бойцам СВО

Очередную партию техники, произведенной предприятиями Дальнего Востока, передал на фронт зампред правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщается на сайте полпредства. Производство организовано в рамках действия экономического спецрежима ТОР «Патриотическая».

«Мы передали технику, прежде всего подразделениям Восточного военного округа. Ее принимали представители эвакуационных частей, потому что все остальные были в бою. Поговорили с ребятами о том, как обстоят дела, как показывает себя техника, чем еще нужно помочь»,— приводятся в сообщении слова полпреда. По его информации, передано более 90 единиц автотранспорта. Со ссылкой на слова министра обороны Андрея Белоусова полпред говорит о превосходстве дальневосточных мотоциклов по отношению к другим.

Также переданную партию составили свыше 150 тепловизионных прицелов «Харон», произведенных в Приморье, 40 снегоболотоходов повышенной проходимости «Сокол» и 40 электрических мотоциклов «Тимир АТ» из Якутии, более двух тысяч FPV-дронов из Забайкалья, 10 болтоходов «Медоед» из Бурятии. Кроме того, были переданы снайперские комплексы, гладкоствольные «противодроновые» ружья, приборы наблюдения и обнаружения, БПЛА, средства РЭБ, противоосколочные костюмы, боеприпасы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск