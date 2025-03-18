Предпринимательница получила три года за гибель ребенка в развлекательном центре

Фрунзенский районный суд Владивостока сегодня, 18 марта, признал 44-летнего индивидуального предпринимателя Оксану Суханову виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В качестве наказания ей назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс руб., сообщила прокуратура Приморского края.

24 мая прошлого года в детский развлекательный центр «Семицветик» Сухановой во Владивостоке старшая сестра привела 7-летнего брата. В ходе игры элемент веревочной качели обвился вокруг шеи ребенка, и он умер от удушья. В этот момент в помещении центра мальчик находился один.

«Женщина организовала детский развлекательный центр на ул. Хабаровской, однако должный контроль за пребыванием детей во время пребывания в нем не обеспечила, допустив нахождения малолетнего ребенка без присмотра»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Оксана Суханова вину не признала, утверждая, что за безопасностью ребенка должны были следить родители. Согласно решению в качестве компенсации морального вреда предприниматель должна выплатить родителям погибшего мальчика 3 млн руб. Решение Фрунзенского райсуда еще не вступило в законную силу и, вероятно, будет обжаловано защитой.

Алексей Чернышев, Владивосток